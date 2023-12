I due comici foggiani porteranno sul palco quella comicità dissacrante e politicamente scorretta che li ha resi famosi in tutta Italia

Avellino – Sono il duo comico del momento. Il loro è uno show dissacrante, al limite del politicamente corretto. E con la loro comicità irriverente e il ritmo travolgente delle loro gag sono pronti ad incendiare il palco del Teatro comunale di Avellino. Questa sera, giovedì 7 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro “Gesualdo” arrivano Pio e Amedeo con “Felicissimo Show”, uno spettacolo esplosivo che sta conquistando il pubblico dei principali teatri italiani con un sold out dietro l’altro.

Con questo spettacolo Pio e Amedeo riportano a teatro un vero e proprio varietà, in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica. File rouge del “Felicissimo show” sarà infatti la “libertà di parola” che – come dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

Quindi risate a crepapelle, ma anche spunti per interrogarsi sul presente attraverso una inusuale chiave di lettura.