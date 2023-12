Raccolta fondi per "The power of pink"

L’ ASD Felice Scandone Avellino oltre a promuovere lo sport come valore essenziale per la crescita di ciascun individuo, è costantemente impegnata nel sociale per favorire ogni tipo di inclusione. Pertanto è lieta di annunciare un’altra importante iniziativa in comunione questa volta con l’associazione “THE POWER OF PINK” del dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino nonché grande promotore di iniziative solidali in tutto il nostro territorio. Da qualche anno a questa parte l’associazione s’impegna a realizzare, con l’aiuto di tutti coloro che abbiano dimestichezza con il bricolage, delle palline di color rosa per ricordare la lotta contro il tumore al seno, rosse per sensibilizzare la società a ripudiare la violenza di genere e per la ricorrenza del Santo Natale ormai alle porte e blu a sostegno dei ragazzi autistici. In occasione del prossimo impegno casalingo della Scandone in programma sabato 9 Dicembre alle ore 20 al “Del Mauro” contro la Dinamo Brindisi, è possibile acquistare, presso lo stand appositamente allestito, queste simpatiche creazioni e fare la propria donazione per aiutare chi è più bisognoso di attenzioni e di cure e perché no addobbare il proprio albero di Natale con un pizzico d’amore in più. La maggior parte della raccolta sarà devoluto alla Fondazione “Santobono- Pausilipon” di Napoli, per i bambini e le bambine del reparto di oncologia dell’azienda ospedaliera partenopea, la restante, invece, sarà suddivisa tra le varie associazioni che si impegnano ad aiutare i bambini e i ragazzi autistici.