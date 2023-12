“Uniamo idee e competenze per trasformare comunita’: progettiamo per il cambiamento”

Nell’ Ambito del Progetto Empower-neet, finanziato dalla Regione Campania a valere del bando “I giovani e la cultura della rigenerazione sociale”, LIFE TO HOPE ODV E PROJENIA SCS – ente accreditato in Regione Campania per i servizi al lavoro e alla formazione professionale – organizzano il corso avanzato di “PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE”, presso il Centro Servizi Area P.I.P. di Apollosa – sede Cyclopes srl, a partire da fine Gennaio 2024.

Il corso prevede, attraverso un approccio teorico- pratico alla progettazione, l’organizzazione di n° 5 workshop in presenza, per un totale di 20h, tenuto da professionisti del settore, con l’obiettivo di trasferire know how , skills e best practices ai partecipanti.

La selezione è aperta a max n.20 giovani under 35 , residente sul territorio della Regione Campania ed in possesso del diploma di laurea e con una conoscenza base dei programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei.

L’iniziativa, finalizzata alla formazione di figure specializzate nella progettazione a favore di enti pubblici e del terzo settore su bandi pubblici di cooperazione emanati a livello regionale, ministeriale ed europeo (fondi a gestione indiretta), si inserisce a pieno titolo nelle azioni formative e di sviluppo locale che l’Associazione Giovanile LIFE TO HOPE ODV e la società di consulenza PROJENIA SCS promuovono a livello Regionale.

Al termine del percorso, raggiunto una percentuale di presenze pari almeno all’ 80%, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

“La partnership con PROJENIA SCS ci consente di offrire questa preziosa opportunità di apprendimento gratuitamente, finanziata dalla Regione Campania” ha dichiarato l’Avv. M. Antonietta Cimmino, Rappresentante Legale della LIFE TO HOPE ODV, la quale continua affermando che:

“Come Life tuo Hope Odv siamo entusiasti di poter fornire strumenti e conoscenze pratiche a giovani , per favorire l’emergere di nuove figure professionali interessati ad acquisire competenze chiave nel campo della progettazione e dell’implementazione di iniziativa di sviluppo locale”,

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 05 Gennaio 2024!

Per ulteriori informazioni,

www.lifetohopeodv.it / www.projeniawork.net