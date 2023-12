Summonte (Av) – “Le stelle e i falò – la magica atmosfera del Natale”

Evento di apertura e prossimi appuntamenti

Ieri sera, 3 dicembre, Summonte ha inaugurato il cartellone natalizio “Le stelle e i falò – la magica atmosfera del Natale” organizzato in collaborazione con la Pro Loco Submontis e con le associazioni del territorio. Una serata incantata che ha coinvolto la comunità locale in una celebrazione di festa, gioia e tradizione.

Il cuore della serata è stato l’emozionante momento dell’accensione dei falò di San Nicola, che ha segnato l’inizio delle festività natalizie nel paese. I falò, luminosi e caldi, hanno creato un’atmosfera magica, avvolgendo la piazza principale in un bagliore festoso.

La serata è stata arricchita dalla presenza del DJ Luca Aurigemma, che ha curato una selezione musicale adatta all’occasione, regalando ai presenti un sottofondo sonoro perfetto per l’atmosfera natalizia. Degustazioni gastronomiche hanno deliziato il pubblico, offrendo un’ampia varietà di prelibatezze culinarie che hanno reso l’evento non solo uno spettacolo visivo, ma anche un’esperienza sensoriale indimenticabile.

A completare il quadro di emozioni, la compagnia teatrale Clan H ha regalato al pubblico lo spettacolo “Tutto sbagliato al posto giusto”. Uno spettacolo, proposto dall’associazione Mondo Amico, coinvolgente e divertente che ha catturato l’attenzione di grandi e piccini, regalando risate e momenti di puro intrattenimento.

L’entusiasmo della comunità è stato palpabile, con la partecipazione attiva di persone di tutte le età. Dai più grandi ai più piccini, tutti hanno contribuito a creare un’atmosfera calorosa e festosa, rendendo l’apertura dell’evento natalizio un momento di condivisione e unione.

“Le stelle e i falò – la magica atmosfera del Natale” continua con altri eventi che, nelle prossime settimane, regaleranno alla comunità summontese ulteriori occasioni di festa e condivisione in questo periodo così speciale.

I prossimi appuntamenti sono in programma per mercoledì 6 dicembre, giorno in cui si celebrerà San Nicola, Patrono di Summonte.

Alle ore 11:00 sarà celebrata la messa solenne con la tradizionale benedizione delle pagnotte che vedrà la concelebrazione da parte dei parroci Don Pietro Codori della parrocchia di San Nicola e Don Marcelo Tahuil della parrocchia Maria SS. Addolorata della frazione Starze, un momento di vicinanza dell’intera comunità in onore del Patrono di Summonte.

Dopo la messa, per le vie del paese, la suggestiva rivisitazione della leggenda d “San Nicola e il Dono del Natale” (a cura di Davide Aufiero e Luca Maccario).

Dalle ore 20:00 continueranno i festeggiamenti con la comunità che si ritroverà in P.zza A. De Vito per un momento di convivialità e divertimento.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, vi invitiamo a seguire i canali ufficiali e le pagine social dell’Info Point Summonte.

Summonte: Le stelle e i falò vi aspetta!