Il piano d'azione dell'UE contro il razzismo

Oggi la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo, celebra la Giornata europea per l’abolizione della schiavitù organizzando un evento per riflettere sull’eredità del colonialismo, della schiavitù e del razzismo strutturale. Il 2 dicembre 1949 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò infatti il primo trattato internazionale inteso a vietare la schiavitù di tutti gli esseri umani nel mondo.

Il piano d’azione dell’UE contro il razzismo, adottato nel 2020, afferma che il razzismo strutturale è la condizione alla base delle disuguaglianze e ribadisce l’importanza di un approccio intersezionale per affrontarle. La Commissione riconosce che le radici storiche del razzismo e della memoria sono una parte essenziale del processo di inclusione e comprensione.

Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: “Il 2 dicembre rendiamo omaggio a tutti coloro i cui sforzi sono stati essenziali per abolire la schiavitù. Ci ispirano a perseguire la libertà, la democrazia e l’uguaglianza per tutti. Riconosciamo che la pratica aberrante della schiavitù non è stata eradicata, nemmeno nel mondo moderno. Oggi abbiamo la responsabilità di lottare attivamente contro tutte le forme di schiavitù e di difendere i diritti fondamentali da noi acquisiti, facendo di essi una realtà tangibile per tutti, sia all’interno della nostra Unione basata sull’uguaglianza che al di là delle sue frontiere. “