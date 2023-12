Al M.I.D. giunge il sostegno anche dal Parlamento Europeo da Bruxelles

A sostegno dell’iniziativa del M.I.D. in collaborazione con il Responsabile dell’U.O.C. di Riabilitazione dell’A.S.L. di Avellino Dr. Mariano Malanga, la Misericordia di Avellino, la Dottoressa Angela Marcarelli, Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Montefalcione- Avellino- Bassa Irpinia, la Rete Tribunale per i diritti del malato di Avellino, l’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), con il Patrocinio morale dei Comuni di Mercogliano e Pietradefusi, della I.H.R.C. (Internazional Human Right Commission in Italy) e di Cesvolab centro Servizi per il Volontariato e con il sostegno della Santaniello Moto S.R.L.S. di Comiziano (Na), giunge direttamente dall’Europa e dal Parlamento Europeo di Bruxelles il sostegno e il messaggio dedicato alla Giornata Internazionale della Disabilità dell’Europarlamentare Dottoressa Chiara Maria Gemma che alleghiamo di seguito al comunicato.

Ricordiamo che proprio di recente il M.I.D. ha ampliato le sue attività anche in Francia, con la nomina del Presidente Nazionale Francesco Ferra a Coordinatore Nazionale al Dr. Palmieri Enrico.