La nota stampa ad inviarla e il Presidente provinciale delle Guardie Ambientali D’Italia. sez. Avellino A.P . Nel pomeriggio di ieri, un simpatizzante dell’ associazione, prende contatti con il presidente provinciale, illustrandogli che nella zona, tra Pianodardine ed Arcella, ha notato la presenza di un cane, gira nell’ area con fare intimorito come se si fosse perso, da subito il responsabile del Gadit; attiva una squadra, con tutte le indicazione che aveva avuto. La pattuglia raccolta la segnalazione, si e messa alla ricerca dell’animale, trovandolo dopo un paio di ore, dalla segnalazione, in zona Arcella. Tramite la medaglietta con i dati del proprietario, si e potuto prendere contatti con lo stesso, residente nelle zone limitrofe a Pianodardine, il medesimo convinto che il suo cane era nel giardino di casa, e rimasto, sbigottito dalla chiamata delle guardie del Gadit, che gli annunciavano il ritrovamento del cane, evidentemente il cane si era allontanato dal suo recinto , dopo il passaggio di altri animali. Si coglie l’occasione per evidenziare ancora una volta l’importanza del microchip, (che è anche un obbligo di legge) e della medaglietta, con i dati del proprietario, due fattori che fanno, si, che, nel caso che il nostro cane, si perdesse, per i più svariati motivi, chi lo ritrova può mettersi in contatto con il proprietario.