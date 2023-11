Nuovo singolo

Non ci basta mai. Una release dopo l’altra, MV Killa non si ferma e torna venerdì 1 dicembre con il nuovo singolo “MAY DAY” (Warner Music Italy), un intreccio di rime potenti prodotte da Sewsi e Yung Snapp.

Una punchline dopo l’altra, le parole e i concetti fluiscono sinuosi nei testi di MV Killa: in “MAY DAY” c’è tutto, l’attualità, l’appartenenza alla FAM, la real life del rap, la voglia di dare il buon esempio e la consapevolezza di prendere tutto in maniera “easy”.

MV Killa continua a buttare fuori musica e noi non ci stanchiamo mai: “MAY DAY” arriva dopo “REPLAY” feat. CLARA (https://wmi.lnk.to/mv_replay), che ha unito uno dei maggiori talenti della scena rap partenopea e nazionale e uno dei volti della serie tv più amata in Italia degli ultimi anni. Al centro, Napoli, in un botta e risposta nelle strofe e in un ritornello dove anche Clara canta in napoletano.

MV Killa nasce a Napoli il 25 novembre 1995. Si avvicina all’hip hop all’età di 14 anni, crescendo con le influenze musicali d’oltreoceano. Muove i primi passi nella scena locale pochi mesi dopo insieme al suo primo collettivo, che vedeva al suo interno anche Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp. Nel 2019 lascia il primo collettivo per fondare SLF (Solo La Fam) insieme a Lele Blade, Yung Snapp e Vale Lambo. Il 25 giugno 2019 pubblica il suo primo street album “Giovane Killer”, seguito nel 2020 da “Hours”, un secondo joint album in collaborazione con Yung Snapp. Le collaborazioni non finiscono: MV Killa vanta anche featuring con Guè nell’album “Fastlife 4”, in “Emanuele” di Geolier e “MM Vol. 4” di Madman, e con tanti altri protagonisti della scena. Dopo i progetti solisti, il 28 gennaio 2022 esce il primo album del collettivo partenopeo SLF “WE THE SQUAD Vol.1”, oggi certificato oro, con al suo interno le hit “Travesuras” (disco di platino) e “Cadillac” (disco di platino), ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e critica. Il 28 aprile 2023 MV Killa pubblica il suo terzo album in studio come solista, “FEDE”, alla cui tracklist si aggiunge il singolo “MAKAI”, pubblicato a luglio, e “REPLAY” feat. CLARA, uscito a settembre.