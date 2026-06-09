Dal 22 al 27 giugno 2026 aperte le iscrizioni per il camp gratuito

Un’opportunità speciale per i ragazzi e le ragazze, fatta di amicizia, avventura, educazione ambientale e cultura della sicurezza. Anche per il 2026 il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile – N.C.V.P.C. di Baronissi aderisce alla quindicesima edizione del progetto nazionale «Anch’io sono la Protezione Civile», promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le regioni.

Il campo scuola, dedicato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, è in programma dal 22 al 27 giugno 2026 presso la sede del Nucleo di Protezione Civile del Comune di Baronissi, in via Bixio 16/A.

In un percorso formativo di una settimana, tra attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il Sistema di protezione civile, i rischi presenti sul proprio territorio – idrogeologico, sismico, vulcanico, ambientale e incendi – e imparare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza per tutelare sé stessi, l’ambiente, il territorio e la propria comunità.

«L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza dei rischi e al rispetto dell’ambiente, oltre a promuovere la cultura della prevenzione e dell’impegno civico. Attraverso il supporto dei nostri esperti del Nucleo della Protezione Civile, impareranno le buone pratiche per vivere consapevolmente il territorio e da adottare in caso di necessità. Ci saranno inoltre escursioni ed anche una visita guidata a Palazzo di Città, per vivere da vicino il funzionamento della macchina dei soccorsi e la sala operativa del COC, la struttura di protezione civile che viene attivata dal sindaco per gestire le emergenze a livello locale», afferma il Sindaco Anna Petta.

Attività ludico-ricreative ma anche simulazioni pratiche ed esercitazioni sul campo. I partecipanti attraverso esercitazioni, giochi e momenti di confronto impareranno comportamenti utili per la sicurezza personale dell’ambiente della comunità, ma faranno soprattutto vita di gruppo.

«È un’iniziativa che i giovani accolgono con grande entusiasmo. Un mondo nuovo fatto di valori sani: di amicizia, di impegno sociale e civico e di divertimento. Il campo scuola unisce il soggiorno all’aria aperta con attività di apprendimento esperienziale e di socializzazione. Per i più giovani rappresenta un’importante occasione per sviluppare autonomia, autostima e spirito di gruppo, avvicinandoli al mondo del volontariato organizzato», prosegue il Sindaco.

«Un percorso formativo di crescita personale e collettiva – aggiunge l’Assessore alla Protezione Civile, Alfonso Farina – Durante il campo, i giovani partecipanti imparano a vivere in tenda, prendendo parte ad attività tipiche di un vero campo base. Un’esperienza educativa e coinvolgente, dove gioco e divertimento si uniscono all’apprendimento di valori fondamentali come la responsabilità, il rispetto delle regole e la conoscenza del ruolo della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine».