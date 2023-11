Ariano Irpino (Av) – Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Nello specifico nella mattinata di ieri, 25 novembre, presso la sede distaccata dell’istituto scolastico Ruggiero II di ha avuto luogo un incontro con gli studenti delle classi V nel corso del quale ha partecipato il dirigente scolastico Massimiliano Bosco

Nel giorno in cui è stata “celebrata” la giornata dell’eliminazione della violenza sulle donne e le Questure sul territorio nazionale si sono illuminate in tarda sera di un suggestivo colore arancio in segno di vicinanza, la Polizia di Stato Irpina ha rinnovato il proprio impegno nell’ambito della campagna di sensibilizzazione permanente “…. questo non è amore” tesa a diffondere attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza e la prevenzione. Nello specifico nella mattinata di ieri, 25 novembre, presso la sede distaccata dell’istituto scolastico Ruggiero II di Ariano Irpino ha avuto luogo un incontro con gli studenti delle classi V nel corso del quale hanno partecipato il dirigente scolastico Massimiliano Bosco, l’Ispettore della Polizia di Stato Angelo Lanno ed il Vice Questore Maria Salerno, dirigente del Commissariato di Ariano Irpino. Un incontro diretto, un faccia a faccia con gli studenti, i docenti scolatici ed il personale di Polizia che ha illustrato loro gli aspetti della campagna di sensibilizzazione. Nel corso del convegno è stata distribuita la nuova brochure informativa “Questo non è amore”, elaborata dalla Direzione Centrale Anticrimine. Nella stessa sono indicati e spiegati, in maniera chiara e sintetica, tutti quei comportamenti che devono rappresentare un campanello di allarme per ogni donna. L’opuscolo illustra, inoltre, i diritti e le facoltà che le donne possono esercitare a tutela dei propri interessi nel caso di abusi e violenze subite. Il Dirigente della Polizia di Stato Maria Salerno ha relazionato, altresì, sull’Istituto dell’Ammonimento del Questore, al quale è possibile ricorrere in caso di stalking o di violenza allorquando non si intenda avviare un procedimento penale. Nella circostanza, a conclusione dell’incontro è stato ribadito l’invito a rivolgersi tempestivamente, in caso di necessità, agli Uffici della Polizia di Stato ubicati sul territorio nonché alle strutture dislocate sul territorio preposta a fornire ogni utile sostegno.