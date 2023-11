Alla MIlano Music Week con il MEI domenica 26 novembre alle 14 in Via Tortona

Nel settore dell’industria musicale in Italia il divario di genere è pesantissimo, le donne che si occupano di musica a livello professionale sono numericamente nettamente inferiori agli uomini e solo pochissime riescono ad affermarsi in posizioni apicali.

Il Mei_ Meeting Etichette Indipendenti, in collaborazione con Rumore di Fondo e il Coordinamento StaGe!&Indies, promuovono da sempre le pari opportunità e si pongono fra i propri obiettivi il facilitare l’inserimento lavorativo nel settore musicale così come il percorso di crescita.

La Milano Music Week sarà un’ulteriore occasione per divulgare informazioni importanti sul tema.

Domenica 26 novembre, alle ore 14 presso il Quartier Generale Milano Music Week in Viale Tortona si terrà il panel: “Un lavoro da donne: come aprire la tua agenzia musicale”



Introdurrà i lavori Giordano Sangiorgi – Ideatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che racconterà il percorso effettuato da Onda Rosa Indipendente, giunto alla decima edizione.

Interverranno:

Fahimeh Fakhravi, founder di Nicotina Dischi, etichetta discografica indipendente al femminile

Valerie Lynch di SpinGo, distributore musicale indipendente

Claudia Barcellona, Comitato Direttivo di AudioCoop, avvocata esperta in diritto dello spettacolo e in misure per la garanzia della parità di genere, curatrice della rubrica SpazioArtiste.

Dopo aver illustrato gli aspetti legali, burocratici ma anche relativi alla ricerca dei fondi per poter contribuire a finanziare un ‘agenzia musicale, l’avvocata Barcellona presenterà il progetto “Un lavoro da donne” promosso dall’associazione Rumore, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna.

Sono previsti interventi dal pubblico

Modererà il giornalista Riccardo De Stefano di Exit Well

L’evento è dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin.

Fonte: www.meiweb.it