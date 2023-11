“Oggi celebriamo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una data certamente importante che deve rappresentare non solo un momento per ricordare le vittime, ma soprattutto uno stimolo in più, per far si che nella nostra vita quotidiana si realizzi concretamente quel necessario percorso che porti a rompere il silenzio contro ogni forma di violenza”. E’ quanto affermato in una nota da Lidia Ronghi, Presidente della Cooperativa il Quadrifoglio, affidataria di vari Centri antiviolenza sull’intero territorio della regione Campania.