"Pompilio Giardino è ormai al top a livello nazionale

Ancora sul podio il pasticciere di Ariano Irpino, Pompilio Giardino. Questa volta conquista due primi posti nel concorso nazionale Mastro Panettone. Ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Panettone Classico e in quella Panettone al Cioccolato. La gara è andata in scena a Bari. Il concorso è giunto alla settima edizione.

“Pompilio Giardino è ormai al top a livello nazionale. Possiamo dire, senza tema di smentita, che è il pasticciere più temuto in queste competizioni – afferma il presidente di Confartigianato Avellino e Confartigianato Campania, Ettore Mocella – Riesce a combinare tradizione e innovazione, sfruttando la maestria degli artigiani irpini, seguendo l’esempio di famiglia, e le produzioni locali, che restano eccellenze di primo piano invidiate un po’ ovunque. Siamo orgogliosi di lui, sia come associazione, sia come irpini. Il suo nome è conosciuto da tutti. E non solo tra gli addetti ai lavori. Ogni sua creazione è un capolavoro. Da parte di Confartigianato continuerà ad avere il massimo sostegno”.