Moschiano(Av) – Pronti per la 39ª edizione della Sagra della Castagna

L'evento si terrà il 18 e 19 novembre.

Sotto il cielo grigio di novembre, la tradizionale Sagra della Castagna di Moschiano si prepara a fare il suo ritorno con una nuova data. A causa delle previsioni meteorologiche avverse per i giorni 11 e 12 novembre, l’organizzazione ha preso la difficile decisione di rimandare l’evento di una settimana, fissando ora l’appuntamento per il 18 e 19 novembre.

La Sagra, giunta alla sua 39ª edizione, è un appuntamento atteso da tutto il paese e oltre. In Piazza IV Novembre, il cuore pulsante di Moschiano, si terrà questa festa dedicata al frutto autunnale per eccellenza: la castagna. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera magica dell’autunno, gustando le prelibatezze locali e partecipando a numerose attività organizzate per l’occasione.

L’evento, che si svolge grazie alla dedizione della Pro Loco Michele Caputo, promette di essere un’esperienza memorabile. Diversi stand gastronomici offriranno la possibilità di assaporare le specialità culinarie della zona, con un focus particolare sui deliziosi funghi porcini raccolti nei boschi circostanti.

La Sagra non si limiterà solo a deliziare il palato dei visitatori; ci saranno anche momenti di intrattenimento per tutte le età. Concerti di musica dal vivo animeranno le serate, mentre i più piccoli potranno divertirsi con attrazioni pensate appositamente per loro, tra cui truccabimbi, mascotte e gonfiabili. La gioia e l’allegria saranno contagiose, creando un’atmosfera festosa che coinvolgerà tutti i presenti.

Un mercatino dell’artigianato completerà l’esperienza, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le creazioni artistiche della comunità locale. Sarà possibile acquistare prodotti unici e originali, realizzati con maestria e passione dai talentuosi artigiani del luogo.

Nonostante l’inaspettato rinvio, la Sagra della Castagna di Moschiano si prepara a brillare con rinnovato splendore. Un’occasione imperdibile per condividere gioia, gusto e tradizione, celebrando insieme l’arrivo dell’autunno e il suo frutto più amato.