Giovedì 23 Novembre alle ore 19.30 in Avellino, presso il Teatro Eliseo

Gran chiusura, Giovedì 23 Novembre alle ore 19.30 in Avellino, presso il TEATRO ELISEO, della programmazione di qualità a cura dell’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 con la direzione artistica del M° MASSIMO TESTA. In programma l’Evento LE NOTE RITROVATE, 23NOVEMBRE80-IN MEMORIAM, appuntamento annuale per la tradizionale commemorazione del Sisma del 1980 in Irpinia. In programma le composizioni in prima assoluta selezionate dalla Giuria dell’omonima CALL FOR SCORES. A eseguirle l’ENSEMBLE ZENIT 2000, con la direzione del M° MASSIMO TESTA.

Il Concorso, la cui finale si sposta finalmente in una sede prestigiosa grazie al Patrocinio del COMUNE di AVELLINO, ha avuto per oggetto l’ispirazione a foto storiche del Sisma, raccolte in un book dedicato, tratte dal catalogo online di LINO e PINO SORRENTINI. Si ringrazia per la Collaborazione attiva AGENDAONLINE. Un PREMIO SPECIALE in denaro è stato dedicato alla memoria di CHIARA RIGIONE, giovane regista cinematografica irpina recentemente scomparsa per un male incurabile, cui sarà dedicato un ulteriore omaggio con la proiezione del suo cortometraggio ”Orfani del sonno” realizzato con materiale da diversi archivi audiovisivi, in particolare l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e l’Archivio fotografico Ansa.

Ampia e qualificata è stata la partecipazione alla CALL FOR SCORES da parte di compositori da tutta Italia nonché dall’estero. La Giuria deputata, presieduta dal M° PASQUALE CORRADO, con la partecipazione dei M° GIANVINCENZO CRESTA e ANDREA TALMELLI, ha selezionato cinque brani da eseguirsi in occasione del Concerto del 23 novembre prossimo.

Giovedì 23 si ascolteranno, in loro presenza, le composizioni dei Maestri GABRIELE CASELLI, DANILO KARIM KADDOURI, ALVISE ZAMBON, FABIO LUIGI RUGGIERO, GRAZIANO RICCARDI. Il brano di quest’ultimo, ZIRCONIO PULIDO, ha ricevuto all’unanimità dei giurati il PREMIO CHIARA RIGIONE, consistente in una borsa di studio di € 800,00. L’ENSEMBLE ZENIT 2000, per l’occasione, sarà costituito da MARIO PIO FERRANTE, flauto, MANUEL MOLINARIO, oboe, STEFANO BARTOLI, clarinetto, ARTURO VIOLA, clarinetto basso, GABRIELE DE FEO, pianoforte, VEACESLAV QUADRINI, violino, VINCENZO AURILIO, viola, CRISTIANO DELLA CORTE, violoncello, VINCENZO BRUSCHI, contrabbasso. Direttore il M° MASSIMO TESTA. Nel corso della serata, come tradizione, è previsto il voto alla migliore composizione da parte del Pubblico in sala e di una giuria di giornalisti invitata dalla direzione artistica per l’occasione.

L’Evento, organizzato in collaborazione con la SIMC e inserito nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della sua fondazione, vede ancora il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, e la collaborazione dell’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, il Sistema MED Campania, KINETTA SPAZIO LABUS.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti a sedere.