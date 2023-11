Ospiti il Dott. Franco Mazza ed il Prof. Giovanni De Feo nel dibattito "Come proteggere il nostro pianeta?"

Avellino – Si è tenuto oggi pomeriggio – presso l’Angolo delle Storie – il dibattito intolato “Come proteggere il nostro pianeta?”, che rappresenta il secondo appuntamento di Info Irpinia, “Tè letterario. La stanza delle parole”.

Ospiti dell’incontro sono stati il Dott. Franco Mazza – presidente dell’associazione “Salviamo la Valle del Sabato” e medico dell’ISDE – ed il Professore universitario Giovanni De Feo – creatore del metodo Greenopoli – entrambi appassionati esperti del campo ambientale.

L’evento ha avuto quale obiettivo la comprensione di come possiamo contribuire personalmente alla salvaguardia del nostro prezioso ambiente e di come le intricazioni tra ambiente malsano ed inquinamento si legano allo sviluppo di alcuni tipi di patologie.

«Ritengo che ci siano delle cose che attengono al singolo – come i comportamenti e gli stili di vita – ed altre cose che ci sfuggono e che non attengono a noi, ma ai governi del mondo» – ha esordito il Dott. Mazza – «I governi dovrebbero fare una politica di pace e non di guerra» – ha proseguito il Dottore.

Si è posta attenzione anche alla situazione della Valle del Sabato: «Noi siamo in un contesto chiuso per quello che è la Valle del Sabato» – ha affermato il Dott. Mazza – «Il Comitato “Salviamo la Valle del Sabato” è nato nel 2016 sotto la spinta dell’emozione dei cittadini della Valle del Sabato, soprattutto con riguardo ai comuni di Manocalzati, Atripalda, San Barbato» – ha sottolineato il Dottore.

Un dibattitto, dunque, volto ad analizzare – nell’ambiente accogliente dell’Angolo delle Storie – la delicata questione ambientale, al fine di rivolgersi anche alle nuove generazioni per quanto riguarda la cultura dei temi ambientali.

In tal senso, il Professore universitario Giovanni De Feo ha posto attenzione al suo approccio innovativo per promuovere una cultura di responsabilità ambientale fin dalle aule scolastiche: una prospettiva illuminante sul legame tra uno stile di vita sostenibile ed il benessere personale ed ambientale, attraverso la musica rap.