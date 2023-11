Salvato dai Carabinieri

Aquilonia - Ieri pomeriggio ad Aquilonia, lungo la SS 401, un cane meticcio di circa un anno, probabilmente abbandonato, è stato salvato dai Carabinieri grazie alla segnalazione al “112” da parte di un autotrasportatore. Il pronto intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio, ha evitato un destino incerto per l’animale. All’arrivo dei militari, la povera bestiola era al centro della carreggiata, a rischio di essere investita dai veicoli in transito.

In un contesto di piena sicurezza, i Carabinieri hanno messo in salvo l’animale, adagiandolo sul ciglio della strada. Il cane, apparentemente in buone condizioni fisiche, è stato rifocillato e trasferito presso una struttura adeguata. Il coordinamento con il personale dell’A.S.L. ha garantito il trasporto e il benessere dell’animale. Questo episodio non solo evidenzia l’importanza della collaborazione dei cittadini ma è un esempio tangibile di come le Forze dell’Ordine siano parte integrante del tessuto sociale, pronte a intervenire sia per prevenire e reprimere i reati sia garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, a due o quattro zampe