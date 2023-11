Per rafforzare l’approvvigionamento di medicinali in Romania

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Antibiotice, il principale produttore farmaceutico rumeno, hanno unito le forze per incentivare la produzione di medicinali in Romania. L’accordo di prestito dal valore di 25 milioni di € contribuirà a finanziare la costruzione di un’unità di produzione, imballaggio e stoccaggio all’avanguardia nella sede di Antibiotice a Iasi. Ciò faciliterà lo sviluppo di nuove linee di produzione, la digitalizzazione e le capacità di ricerca e sviluppo. L’accordo è stato reso possibile grazie al sostegno del programma InvestEU.

Questo partenariato segna una tappa importante per il settore sanitario rumeno, essendo la prima operazione InvestEU approvata in Romania. Rafforza gli obiettivi della strategia farmaceutica dell’UE e della comunicazione della Commissione su come affrontare le carenze di medicinali nell’UE. Tali obiettivi mirano ad affrontare le carenze di medicinali e a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. Il sostegno al gruppo di ricerca e sviluppo di Antibiotice per realizzare nuovi medicinali e processi di produzione dovrebbe comportare l’assunzione di circa 100 dipendenti a tempo pieno per la ricerca e la produzione nell’arco di quattro anni.

Paolo Gentiloni, Commissario per l’Economia, ha dichiarato: “La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l’importanza di rafforzare la capacità della base industriale europea per la produzione di medicinali. Sono lieto che il programma InvestEU svolga un ruolo cruciale fornendo i finanziamenti necessari per mantenere il settore sanitario europeo competitivo e innovativo, rispondendo nel contempo alle esigenze dei pazienti e dei sistemi sanitari. Questo progetto in Romania favorirà la produzione di antibiotici, apporterà benefici all’economia locale e creerà posti di lavoro di qualità.”

Il programma InvestEU fornisce all’UE finanziamenti a lungo termine mobilitando fondi pubblici e privati a sostegno delle priorità strategiche dell’UE. Nell’ambito del programma, il fondo InvestEU è attuato tramite destinatari finanziari che investono in progetti che utilizzano la garanzia a titolo del bilancio dell’UE, mobilitando così almeno 372 milioni di € in investimenti complementari.

