Avellino – Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare

L'intervento della squadra mobile nei confronti di un 19enne

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di quanto disposto dalla Corte di Appello di Napoli presso la Sezione Penale per Minori, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura del collocamento in comunità, con la detenzione presso l’istituto penale per Minori di Nisida (NA) nei confronti di un 19enne di Avellino, all’epoca dei fatti minorenne. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla violazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare in corso, in quanto il 19enne, in più circostanze si allontanava arbitrariamente dalla comunità. Lo stesso, già condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per i reati di percosse, lesioni, e violenza sessuale, commessi nel 2021 e 2021 in danno di altri minori in Avellino, allo stato ristretto presso la comunità alloggio denominata “Jonathan” di Scisciano (NA) è stato rintracciato ed accompagnato in Questura e dopo le formalità di rito tradotto presso l’Istituto penitenziario napoletano.