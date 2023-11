“Ponte Tanagro chiuso da oltre due anni e cantiere inaugurato ma i lavori non partono”

“Inviata richiesta di chiarimenti al presidente della Giunta regionale e al presidente della commissione Trasporti”

ri “Le comunità di Sassano e Padula stanno vivendo un’agonia senza fine a causa del grave ritardo nella realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte Tanagro, sito in località Caiazzano. Il ponte, un’arteria di collegamento cruciale per i due comuni, è chiuso da oltre due anni per ragioni di sicurezza con evidenti ripercussioni e disagi, anche economici, per residenti, lavoratori, studenti, attività commerciali e per il comparto agricolo dei comuni interessati. La decisione di chiudere il ponte nell’ottobre 2021 necessitava fin da subito di una rapida risoluzione, al fine di evitare l’isolamento di intere comunità. Il 25 luglio scorso è avvenuta la consegna del cantiere alla ditta incaricata dei lavori, con una cerimonia alla quale hanno preso parte diverse autorità politiche provinciali e regionali ma, nonostante le promesse fatte, ad oggi resta tutto fermo e i lavori non sono ancora iniziati”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e capogruppo regionale M5S Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una lettera al presidente della Giunta regionale e al presidente della commissione Trasporti.

“Ho chiesto chiarimenti e sollecitato azioni immediate per risolvere questa situazione incresciosa e insostenibile. Le autorità competenti hanno il dovere di intervenire con la massima urgenza per garantire che i lavori di rifacimento del ponte Tanagro inizino senza ulteriori indugi. La comunità di Sassano e Padula – conclude Cammarano – meritano attenzione, dignità e rispetto”.