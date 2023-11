Aurigemma: "Il nostro auspicio è poter sostenere, un passo alla volta, piccoli traguardi necessari al conseguimento di imprese importanti"

Avellino - Mentre continua l’avvicinamento al big match di Domenica 12 Novembre, quando la Felice Scandone farà visita alla capolista Virtus Molfetta, gara in programma per l’ottavo turno del campionato di serie B interregionale, la società cara al patron Trasente ha il piacere di ufficializzare un nuovo partner commerciale che andrà a sostenere il progetto del neo sodalizio biancoverde, protagonista nell’aver riportato grande entusiasmo tra gli appassionati della palla a spicchi avellinese. Trattasi di PrewinPoint, un progetto franchising attivo su tutto il territorio nazionale e presente in attività commerciali diverse tra loro ma in grado di erogare servizi fondamentali ai suoi clienti dalla telefoni alla TV digitale, fino al pagamento di bollettini postali, bancari e utenze domestiche.

Prewinpoint, in cobranding con il portale Prewinnews, è presente anche sui social e si occupa anche di comunicazione di notizie sportive con un portale dedicato giornalmente alla diffusione delle stesse. “E’ in tale direzione che abbiamo scelto quest’anno di essere accanto alla Scandone Basket Avellino, per sostenere un progetto startup legato al nostro territorio ed un marchio molto importante che contribuisce a coltivare la passione per lo sport. Il nostro auspicio è poter sostenere, un passo alla volta, piccoli traguardi necessari al conseguimento di imprese importanti”. Queste le parole della dott.ssa Anna Aurigemma, socio e amministratore della società HB Service and consulting srls, nonchè ideatrice dell’iniziativa imprenditoriale. PrewinPoint sarà presente nel retro della canotta dei lupi biancoverdi per tutta la durata del campionato.