Passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030

La Commissione accoglie con favore l’accordo finale raggiunto ieri dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE in occasione del trilogo finale sul regolamento che introduce il portafoglio europeo di identità digitale. L’accordo conclude il lavoro dei collegislatori volto ad attuare i risultati dell’accordo politico provvisorio raggiunto il 29 giugno 2023 su un quadro giuridico per un’identità digitale europea, il primo quadro per un’identità digitale affidabile e sicura per tutti gli europei.

Si tratta di un importante passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 relativi alla digitalizzazione dei servizi pubblici. A tutti i cittadini dell’UE sarà offerta la possibilità di disporre di un portafoglio di identità digitale per accedere ai servizi pubblici e privati online in completa sicurezza e protezione dei dati personali in tutta l’Unione.

L’accordo raggiunto dai colegislatori deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottato formalmente, il quadro per un’identità digitale europea entrerà in vigore il 20º giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri dovranno fornire i portafogli europei di identità digitale ai loro cittadini 24 mesi dopo l’adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per il portafoglio stesso e per la certificazione. Tali atti di esecuzione, che saranno adottati 6 e 12 mesi dopo l’adozione del regolamento, si baseranno sulle specifiche elaborate nell’ambito del pacchetto di strumenti per l’identità digitale dell’UE, definendo così condizioni armonizzate per l’attuazione dei portafogli in tutta Europa.