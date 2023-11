Il Comune di Aquilonia e FuturIdea presentano “Orienta”.

Venerdì 10 novembre, presso Casa della Cultura ad Aquilonia

Venerdì 10 novembre, presso Casa della Cultura ad Aquilonia, si terrà un’importante iniziativa, dal titolo “Orienta – la via verso i tuoi obiettivi”, volta a promuovere nuove forme di investimento e di innovazione sui territori nelle diverse sfere economiche. L’evento è organizzato in collaborazione con FuturIdea, ente accreditato Invitalia per la misura “Resto al Sud”.

L’iniziativa sarà un’opportunità unica per esplorare tematiche cruciali come i nuovi investimenti, l’imprenditoria giovanile, le start-up e l’applicazione delle nuove tecnologie nei settori agricolo e artigianale, anche attraverso le esperienze presentate da FuturIdea. Esperti del settore condivideranno le loro conoscenze, racconteranno le loro esperienze e discuteranno di prospettive su come affrontare le sfide e cogliere le opportunità in un mondo in continua evoluzione.

Sarà un’occasione di confronto importante anche sul futuro prossimo delle aree interne e un momento di discussione aperto su come individuare e sfruttare le migliori opportunità di investimento strategiche in grado di contribuire alla crescita economica sostenibile del territorio, ma anche sull’imprenditoria giovanile e nuove start-up.

Durante l’evento, si cercherà di trasmettere messaggi positivi e propositivi ai partecipanti, incoraggiando una visione orientata al futuro e l’investimento nel territorio. Saranno presenti anche opportunità di networking per favorire la collaborazione tra professionisti e imprenditori.

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione straordinaria per condividere conoscenze e visioni sul futuro economico del nostro territorio”, afferma Antonio Caputo, Sindaco di Aquilonia. “Siamo entusiasti di collaborare con FuturIdea e insieme speriamo di ispirare azioni concrete immediate e impattanti nelle realtà locali verso un futuro più prospero e sostenibile”.

L’evento è aperto a tutti.