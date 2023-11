Presidiati i comuni di Montoro, Solofra e Serino con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio

Procede ininterrotta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che in questi ultimi giorni – nel quadro delle iniziative intraprese dal Prefetto di Avellino dott.ssa Paola Spena – hanno presidiato i comuni di Montoro, Solofra e Serino con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza.

Nonostante le piogge intense e le avverse condizioni climatiche, i servizi hanno visto l’impiego di oltre 60 pattuglie, sia di giorno che di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna.

Nel complesso sono stati controllati circa 300 veicoli ed oltre 400 persone, sei delle quali con a carico pregiudizi di polizia e d’iniziativa, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale tre persone.

In tale contesto, i Carabinieri hanno:

- tratto in arresto un 65enne di Serino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino. Lo stesso, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare a seguito di controlli dei Carabinieri, violava in varie occasioni le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

- segnalato, all’Autorità Amministrativa, a seguito di rapida attività d’indagine e monitoraggio del territorio, un 58enne di Serino quale assuntore di sostanza stupefacente.

L’attività ispettiva ha naturalmente riguardato anche il rispetto delle norme della circolazione stradale e quelle in materia di pubblica sicurezza, con svariate ispezioni ai pubblici locali ed elevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.