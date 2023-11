In programma per il 7 novembre alle ore 16.00 un incontro pubblico di presentazione del Bando

Con soddisfazione per i risultati conseguiti con l’erogazione della prima annualità, che ha portato al finanziamento di due nuove realtà imprenditoriali sul territorio conzano, il Comune guidato dal Sindaco Cantarella si appresta a dare impulso ai lavori per la concessione della II tranche del Fondo previsto dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale a favore dei territori particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Al fine di illustrare le potenzialità di questo contributo, nell’aula consiliare del Municipio sito nell’omonima piazza, il 7 novembre alle 16.00, è in programma un incontro pubblico durante il quale saranno presentati il Bando e le modalità di partecipazione. Sarà l’occasione, per quanti intendono investire sul proprio territorio, di ricevere delucidazioni sulle caratteristiche del contributo e le prassi per richiederlo.

La dotazione economica messa a bando è pari ad € 35.087,80 ed ogni attività utilmente collocata in graduatoria potrà godere di un contributo di massimo € 11.695,90 per avviare nel territorio di Conza della Campania la propria attività di natura commerciale, artigianale o agricola.

La procedura, come l’anno precedente, sarà di tipo valutativo, con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri:

-cofinanziamento a carico del proponente;

-età e sesso del proponente con particolare premialità per la fascia 18-39 e il sesso femminile;

- implementazione di attività di tipo ricettivo extra-alberghiero e di somministrazione di alimenti e bevande.

“Crediamo che questi incentivi, insieme al lavoro costante dell’amministrazione-precisa il primo cittadino Dott. Raffaele Cantarella- permettono a Conza della Campania di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Conza deve credere in sé stessa, deve riconoscersi per ciò che è, vale a dire luogo di cultura, di natura, di storia, di bellezza”.

Per la gestione della II annualità del programma di spesa, il Comune di Conza della Campania, visto i soddisfacenti risultati conseguiti, ha scelto di avvalersi nuovamente del supporto di Projenia SCS, società specializzata nell’assistenza e consulenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni e degli Enti Pubblici Locali nell’effettuazione di Programmi di sviluppo locale finanziati a valere di Fondi Pubblici.

Il Bando e la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili dalla sezione Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.conzadellacampania.av.it/

Vi è possibilità di partecipare presentando la propria istanza mezzo pec entro il termine perentorio del 27/11/2023 alle ore 14.00.