Avellino - Al Conservatorio «Cimarosa» lunedì 23 ottobre (ore 17.30) si terrà il concerto dedicato alla Musica da Camera di Franz Schubert e in particolare alla presentazione dei due Trii per violino, violoncello e pianoforte dei quali sarà eseguito il primo, il Trio op.99 per violino, violoncello e pianoforte. Seguirà il secondo op.100 nella stagione di concerti del prossimo anno.

Sul palco dell’Auditorium «Vincenzo Vitale» anche l’esecuzione di altri tesori della produzione cameristica di Schubert, la Sonata in la minore op. 137 n. 2 per violino e pianoforte, D385 e la Sonata per arpeggione in la minore. Nel programma, che sarà eseguito da Emiliana Cannavale (violino), Lorenzo Ceriani (violoncello), Antonello Cannavale (pianoforte), il ritratto di Schubert, la sua semplicità e fresca generosità di animo e la sua inesauribile capacità creatrice, il suo stile inconfondibile puro e originale, fatto di innocenza e di assorta contemplazione del mondo dei sentimenti. Sabato 28 (ore 17.00), si terrà la conferenza/concerto “Equilibrio – Riflessioni musicali: scienza e politica oltre l’orlo di una crisi climatica”. Interessante il dibattito organizzato dall’Ateneo musicale di Avellino, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, che vedrà la presenza del professor Sunil Tankha, docente di Politiche ambientali presso l’Università di Rotterdam, che terrà una relazione sule tematiche più importanti relative all’emergenza climatica.

L’incontro, che vedrà la partecipazione degli studenti delle classi di pianoforte dei Maestri Sabrina De Carlo e Désirée Scuccuglia (responsabili del progetto) si concluderà con un concerto eseguito da Sara Bruno, Salvatore Camerlingo, Bianca Corrente, Roberto Gargiulo, Michela Ianniciello, Xiangling Ma, Maria Michela Petrone, Sara Sollutrone, che eseguiranno brani di Beethoven, Debussy, Einaudi, Field, Sisask, Von Weber.