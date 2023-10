L’azienda si occupa dell’intero ciclo di vita delle attrezzature

Avellino - L’ASD Felice Scandone Avellino, dopo i recenti successi sul campo che hanno portato grande entusiasmo intorno al neo sodalizio guidato dal patron Marco Trasente, è lieta di annunciare il suo nuovo main sponsor. Trattasi di ITECNA SpA, industria leader specializzata in calibri e dime di controllo per il settore automotive. L’azienda si occupa dell’intero ciclo di vita delle attrezzature, dalla progettazione alla costruzione, dal collaudo finale all’ assistenza in Italia e in tutta Europa. “Sono cresciuto con le domeniche pomeriggio al palazzetto ai tempi della B1.

Le curve ancora non c’erano, il battimani con Totaro, Di Terlizzi e Morgillo era ancora dietro al canestro (tra le transenne e il muro del tabellone) e Jump dei Van Halen infiammava i tifosi irpini. Mai avrei immaginato di vedere un giorno il nome della mia azienda sulla maglietta della gloriosa Scandone. Sposare il progetto di questa nuova società è motivo di grande orgoglio e, tornare a tifare i colori del lupo biancoverde (ripensando alla nostalgia che evocano i nomi delle vecchie glorie del passato), mi riempie di entusiasmo”. Queste le parole di Giuseppe Iannaccone, fondatore e amministratore unico di ITECNA SpA, volte a sancire una partnership con il neo sodalizio di basket avellinese lunga e vincente. Il main sponsor sarà presente sul fronte della canotta dei lupi per l’intera stagione sportiva.