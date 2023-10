Lo salvano e lanciano una raccolta per il ricovero

Avellino – “Erano in sei ma sono rimasti soltanto in due”. Da Avellino è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per salvare la vita a uno dei cuccioli sfuggiti alla furia dell’uomo.

“C’è l’imprenditore che li uccide perché rovinano l’immagine dei suoi giardini fuori le ville e c’è il contadino che li sotterra vivi se si permettono di andare nel suo orto. E poi – racconta l’organizzatrice, Anna Pellecchia – c’è questa ragazza che li fa mangiare di nascosto fuori casa sua”.

“Non li vedeva da due giorni – scrive – e poi ha trovato lui in un fosso già con la terra pronta per essere seppellito, pieno di pulci e zecche. Non si alza, si muove pochissimo. Lo ha messo in sicurezza, ma i suoi cani non lo accettano”.

“Siamo corse a prenderlo – si legge – e siamo andate in clinica. Si presume un’aggressione. Cercheremo di portar via anche l’altro superstite, prima che sia troppo tardi. Lo chiameremo Arthur”.

“Abbiamo bisogno di crocchette e di sostegno per il ricovero”, spiegano.

Arthur attualmente è ancora in clinica, sembra stare meglio, ma ha ancora bisogno di giorni nella struttura.

Sono stati raccolti finora più di mille euro per pagare il ricovero. La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/arthur-seppellito-vivo-invece-di-esser-soccorso