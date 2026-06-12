L’Archivio di Stato celebra le Giornate Europee dell’Archeologia con un’esposizione documentaria aperta al pubblico il 13 giugno.

Il Ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha aderito anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), in programma dal 12 al 14 giugno 2026. L’iniziativa è coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

Per l’occasione l’Archivio di Stato di Avellino ha allestito la mostra storico-documentaria dal titolo Lo sviluppo dell’archeologia irpina attraverso le carte dell’Archivio Pescatori, interamente dedicata alla figura di Salvatore Pescatori, realizzata in collaborazione con il Museo Irpino. L’esposizione è stata allestita con i documenti tratti dal fondo Pescatori, permanentemente conservato presso l’Archivio di Stato di Avellino, in seguito alla donazione effettuata nel 2014 dagli eredi Pescatori.

L’iniziativa approfondisce il profilo di Salvatore Pescatori (Bagnoli Irpino, 1881 – Avellino, 1973), illustre intellettuale, fine archeologo, umanista e instancabile studioso irpino, direttore dell’Archivio provinciale (poi Archivio di Stato) di Avellino, della Biblioteca provinciale di Avellino “Scipione e Giulio Capone” e dello stesso Museo Irpino.