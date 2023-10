Laboratori di co-progettazione on line 5-6 ottobre 2023

Avellino – Continuano i laboratori di co-progettazione con la comunità locale del progetto MediAree, già in prima istanza tenutisi a settembre in presenza con gli stakeholder iscritti alla manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Avellino, capofila dell’Area Vasta omonima.

I prossimi incontri laboratoriali sono finalizzati al confronto e condivisione delle idee progettuali emerse nelle precedenti sessioni di lavoro e si terranno on line con il seguente calendario:

5 ottobre ore 10.00-12.00 e ore 15.00-17.00

6 ottobre ore 10.00-12.00

Tutte e tre le sessioni vedranno il lavoro cooperativo degli stakeholders sulle tre aree tematiche prioritarie individuate:

Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica con focus su Mobilità Sostenibile

Coesione e Inclusione con focus su Istruzione e Ricerca

Ricordiamo che le tematiche sono state individuate dal percorso laboratoriale già effettuato nel 2022 con i Sindaci dell’Area Vasta.

I laboratori fanno parte di un percorso partecipato proposto dalla Città di Avellino, insieme ai comuni dell’Area Vasta di Avellino, per stabilire insieme come affrontare e risolvere le problematiche del nostro territorio nel prossimo decennio al fine di sviluppare una visione condivisa su cui investire attraverso strategie e progetti da realizzare anche con i cittadini e gli attori locali.

Rilancio del brand Irpinia e innovazione digitale, valorizzazione del territorio e promozione dell’economia circolare, mobilità sostenibile e progetti di inclusione: sono queste alcune delle strategie di sviluppo integrato che sono emerse nella fase di avvio del percorso partecipato che ha coinvolto i sindaci dell’Area vasta di Avellino e che sono oggetto di discussione, in quanto definiti attrverso le Linee di indirizzo per lo sviluppo territoriale sostenibile presentate nella Sala Consiliare del Comune di Avellino da cui sono partiti i laboratori con gli stakeholder.

Al termine di questo percorso, si terrà un evento in cui saranno invitati a partecipare sia la parte pubblica che privata per condividere i risultati del progetto volto a rafforzare la programmazione e la gestione di politiche di sviluppo sociale ed economico di Area Vasta, mettendo in comune dati e informazioni territoriali e migliorando processi, competenze e strumenti di Pianificazione Strategica sovra-comunale.

Il fulcro del percorso di co-progettazione è costituito dallo sviluppo del Programma Integrato di Valorizzazione che presenta al suo interno le linee di indirizzo di sviluppo integrato sul medio e lungo periodo dell’Area Vasta di Avellino, fino a progettualità e studi di fattibilità in linea con gli Obiettivi della Commissione Europea (programmazione 2021-2027).

Il tutto s’inserisce in “Avellino Next Generation City”, intervento che la Città di Avellino sta realizzando attraverso il progetto MediAree (https://mediaree.it/avellino/) dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I), in cui Avellino è tra i 12 comuni capoluogo selezionati per sua sperimentazione sull’Area Vasta di competenza.

MediAree è un progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’ANCI e finanziato sull’Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e che punta a valorizzare le Città medie e a disegnare un nuovo modello di governance multilivello a partire dal coinvolgimento di Comuni capoluogo e Aree Vaste chiamate a definire forme di pianificazione strategica integrata in collaborazione con gli attori del territorio.