Come ospiti ci saranno compositori, interpreti e musicologi di chiara fama nelle forme del concerto

Masterclass sulle colonne sonore, al «Cimarosa» c’è Fresa

Pianista, direttore d’orchestra e compositore di musica da film. Antonio Fresa, miglior musicista ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento per il film “La Gatta Cenerentola” nel 2018, sale in cattedra al Conservatorio «Domenico Cimarosa» per tre giorni di alta formazione.

L’appuntamento, fortemente voluto dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, rientra nella sezione «C’è Musica e… Cinema» della settima edizione della rassegna «Le Scritture», che ospita compositori, interpreti e musicologi di chiara fama nelle forme del concerto, della masterclass e del work-shop. Fino a venerdì 5 ottobre Fresa, nell’ambito del progetto curato dai Maestri Maria Pia Sepe e Giacomo Vitale, terrà una masterclass dedicata alla colonna sonora: dalla scrittura alla registrazione e mix per l’audiovisivo.

Domani e sabato, invece, doppio appuntamento con il jazz. Mercoledì 4 ottobre, nell’Aula Magna «Mario Cesa», alle ore 19, si terrà il concerto di chiusura della masterclass di canto e musica jazz tenuta dal Maestro Maria Pia De Vito e dedicata a Joni Mitchell, artista unica e di caratura mondiale. Sul palco gli allievi del Conservatorio di Avellino interpreteranno brani tratti dal disco – cult “Mingus”.

Sabato 7 ottobre il concerto finale del laboratorio “Una big band jazz per il Conservatorio”, coordinato dai Maestri Marco Lo Russo, Mimmo Napolitano e Marco Parisi. Alle 17.30, nell’Aula Magna “Mario Cesa”, con la collaborazione degli allievi del Dipartimento di tecnico del suono del Maestro Massimo Aluzzi, gli studenti suoneranno brani composti e arrangiati da loro e dai docenti dei corsi jazz del Conservatorio di Avellino.