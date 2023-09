Il primo romanzo dello scrittore lametino è stato selezionato su oltre 600 opere partecipanti da tutta Italia

I l lametino Antonello Iovane è nella finale del Concorso Letterario Tre Colori nell’ambito della XXV edizione del Festival Inventa un film. Il suo primo romanzo “È giunta l’ora”, già vincitore del Diploma d’onore al Premio letterario Internazionale Città di Cattolica 2023, ha colpito il Comitato di selezione che lo ha inserito nella lista dei finalisti su oltre 600 opere partecipanti al concorso. Il libro è un giallo ambientato a New York dove il giovane Marty lavora come responsabile della posta in giacenza in uno degli uffici centrali. Una sera, tornandosene nella sua cittadina Icy Kettle, scopre che la vicina di casa, la signorina Lisdore, si è buttata giù dal tetto. Un testo che invita a riflettere sull’andare oltre le apparenze, perché ogni esistenza e luogo celano segreti e misteri tutti da scoprire.

“Ringrazio l’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, nonché tutti i membri della giuria per aver inserito il mio libro nella lista dei papabili vincitori. È una piccola grande soddisfazione. Incrocio le dita per la finale.”

Sono queste le parole con cui Antonello Iovane si proietta già verso il prossimo 28 dicembre quando a Lenola, in provincia di Latina, si svolgerà la premiazione all’interno dell’edizione invernale del Festival Inventa un Film.

È giunta l’ora, primo romanzo dello scrittore lametino, è stato selezionato su oltre 600 opere partecipanti da tutta Italia.