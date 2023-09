Borrelli (AVS): “Avviata raccolta fondi per restauro statue ma a pagare non può essere sempre la Napoli per bene”

Questa mattina, 19 settembre, Francesco Emilio Borrelli, assieme ad una delegazione di Europa Verde composta dal consigliere municipale Rino Nasti e al membro dell’esecutivo cittadino Enzo Vasquez, ha effettuato un sopralluogo all’esterno del Duomo, nel corso delle celebrazioni del Santo Patrono, e al ponte della Maddalena, dove sono presenti due statue dedicate al Santo. Nel corso del sopralluogo il deputato ha constatato la deplorevole situazione di degrado e abbandono in cui versa la zona intorno al Duomo di Napoli, tra rifugi di senza fissa dimora e spazzatura abbandonata ovunque anche dagli esercizi commerciali che insistono in questa strada. Diversi cittadini hanno fermato il deputato per esporgli le problematiche del quartiere. Al ponte della Maddalena, invece, spazzatura ovunque, a terra rinvenute addirittura delle siringhe usate, mentre sono state mozzate le mani alle due state erette per San Gennaro.

“La situazione attorno al Duomo è ben nota e la denuncio da tempo, lì insistono numerosi bivacchi dei clochard che si rifugiano sotto i portici che producono sporcizia, spazzatura e cattivo odore. Ma non sono da meno alcuni cittadini ed esercenti del luogo che gettano rifiuti ovunque e a qualsiasi ora, incuranti delle regole di sversamento e, soprattutto, impuniti. Gravissima, invece, la condizione delle statue dedicate a San Gennaro, a cui sono state mozzate le mani, collocate al ponte della Maddalena a seguito dell’eruzione del Vesuvio del 1767. Ecco, questa è l’importanza che alcuni napoletani, popolo che si è sempre dichiarato devoto, rendono al suo Santo Protettore, costretto a giacere circondato dall’immondizia e addirittura da siringhe utilizzate dai drogati e abbandonate in strada. Qualcuno ha avuto l’accortezza di legare al collo del Santo una sciarpa del Napoli, mentre le mani mozzate, una addirittura di recente, non sono mai state ripristinate. Questo è lo spettacolo a cui sono costretti ad assistere cittadini e turisti che arrivano al ponte della Maddalena. Oggi festeggiamo San Gennaro, ma solo all’interno del Duomo, perché dal resto della città si leva un grido di dolore. Con Gianni Simioli, conduttore radiofonico de La Radiazza, abbiamo avviato una raccolta fondi per consentire il restauro delle statue, ma non è possibile che a pagare sia sempre la Napoli per bene, quella parte di città sempre rispettosa delle regole e sempre pronta a dare una mano”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, al termine del sopralluogo al Duomo e al ponte della Maddalena nel giorno di San Gennaro.

Link al video:

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/982677729656440

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1006005167190223