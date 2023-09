L'appuntamento sabato 23 settembre alle 18:00, per la presentazione del libro

Avellino - Nuovo appuntamento con Avellino letteraria sabato 23 settembre alle 18, per la presentazione del libro “Lunaticamente, Appunti di una sognatrice, edito “Backstage&Set, di Orsola Supino, scrittrice, poetessa, pittrice. L’opera letteraria è una sorta di block notes dove l’ autrice ha voluto annotare le sue emozioni più profonde durante il lockdown. Il sentimento che prevale tra le pagine del libro è la resilienza,il saper cogliere da quel momento di paura e frustrazione nuova linfa per non abbattersi.

Dopo il saluto del direttore artistico, Annamaria Picillo, dialogherà con l’autrice Fiore Carullo, giornalista; interventi tra “Libertà e note” delle docenti, Antonella Prudente e Paola Nazzaro; curerà l’intermezzo musicale sarà’ il gruppo KAIROS,formazione nata in Irpinia trovando ispirazione nel sentimento di disagio e nella cultura dell’ alterità . L’ensamble è guidato da Vincenzo Natale, Gerardo Pizza, Edoardo Ferri, Lorenzo Gagna, Stefano Riccio. Le letture saranno interpretate da Angela Caterina, attrice Teatro d’Europa e non solo. Coordinerà l’evento Daniela Apuzza, giornalista. La serata sarà arricchita, come sempre dall’esposizione a tema de “L’ arte Ritrovata”