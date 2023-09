Domenica 17 settembre la chiusura dell'evento

San Lupo – Domenica 17 settembre si chiude il sipario sulla ‘Sagra del Fagiolo della Regina’ andata in scena a San Lupo nel corso di questo weekend. Simbolo del paese è appunto il “fagiolo della Regina” e la Pro Loco di San Lupo, in sinergia con il Comune, ha organizzato una due giorni di tradizioni, cultura, sapori e musica con degustazione di prodotti tipici con stand gastronomici e concerti live proprio per valorizzare ancor di più il fagiolo della regina,. Un evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity “Campania.Divina”.

Domenica quindi ultimo giorno per partecipare alla sagra: alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale ci sarà un approfondimento sul tema ‘Il Fagiolo della Regina, una tipicità tutta sannita’ con i saluti del sindaco Franco Valente, il presidente della Pro Loco Silvio Papa; interverranno Alfonso Ciervo, presidente ‘Agrocepi’ di Benevento e Vincenzo Ciervo, Dirigente della Regione Campania. Alle ore 19:30 apertura degli stand enogastronomici e a seguire concerto live del gruppo musicale ‘Ars Nova – Napoli’.

Agli stand gastronomici allestiti in paese ci sarà un ricco menù dove troneggerà la gustosissima pasta ‘Rummo’ con i fagioli della Regina, poi cotiche e fagioli, insalata di fagioli, zeppole con le alici e non mancherà l’angolo braceria con le migliori carni della zona. Il tutto accompagnato dall’ottimo vino de ‘La Guardiense’. Nel corso della serata ci saranno anche i gonfiabili per i bambini.

Dunque domenica sera tutti i buongustai sono invitati a San Lupo per degustare il favoloso fagiolo della regina e per trascorrere una serata all’insegna della tradizione e buona cucina.