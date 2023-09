Grottaminarda (Av) – Incontri con Alto Calore e Sidigas

In primavera l'inizio degli interventi per la riduzione della dispersione idrica

Grottaminarda - Alla luce dell’assegnazione da parte della Regione Campania al Comune di Grottaminarda dei fondi per la realizzazione degli interventi “a contrasto alla dispersione della risorsa idrica e rifacimento delle reti” nell’ambito della programmazione della nuova pianificazione comunitaria 2021/2027, (euro 1.667.308,57), il Vicesindaco, Michelangelo Bruno, delegato agli Affari generali ed alla Gestione di Impianti a rete di competenza comunale, ha voluto incontrare i referenti dell’Alto Calore. Attraverso il colloquio svoltosi ieri mattina, venerdì 15 settembre, a Palazzo di Città , il Vicesindaco ha voluto raccogliere maggiori informazioni innanzitutto sulle tempistiche dei lavori e su quali saranno i tratti oggetto di intervento. Ha sottolineato alcune problematiche più stringenti come quella della Frazione Carpignano:

«I tecnici dell’Alto Calore ci hanno spiegato che l’intervento avrà inizio in primavera. Abbiamo concordato di rincontrarci presto per fare una sorta di mix dei progetti già esistenti e cercare insieme le migliori soluzioni per ridurre la problematica della dispersione alle reti idriche e le conseguenti chiusure serali. Ho chiesto un’attenzione in più per Carpignano anche se la situazione è un po’ migliorata rispetto al passato. Appena ci siamo insediati come Amministrazione abbiamo cercato in diversi modi di risolvere chiedendo all’Alto Calore di aumentare i livelli del serbatoio e questo sembra aver tamponato bene».

Nella stessa giornata il Vicesindaco ha incontrato anche i tecnici della Sidigas a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini di odore di gas in qualche punto del paese. I tecnici hanno rassicurato sulla continua ed attenta verifica e manutenzione della rete, sull’intervento ogni qualvolta vi è una segnalazione ed hanno sottolineato l’importanza da parte dei cittadini di segnalare questi episodi al numero verde. Si è parlato quindi anche della necessità di fare degli interventi di rifacimento della rete. Dunque il Vicesindaco, Michelangelo Bruno, rivolge, a sua volta, l’invito alla cittadinanza a segnare sul proprio cellulare il numero verde del pronto intervento Sidigas e a chiamare ogni qualvolta vi sia la preoccupazione di una possibile fuga di gas. Questo il numero 800.011.911.