La Maggioranza ha ribadito, per rassicurare i cittadini, che non verranno ridotti i servizi alle persone

Grottaminarda - Lunga ed accesa seduta del Consiglio Comunale ieri a Grottaminarda, approvati tutti i punti all’ordine del giorno. In particolare approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e la Salvaguardia degli equilibri al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Riguardo le preoccupazioni sollevate dalla Minoranza consiliare rispetto al Piano di Riequilibrio Finanziario, la Maggioranza ha ancora una volta ribadito, per rassicurare i cittadini, che non verranno ridotti i servizi alle persone. I circa 400 mila euro necessari per la rata saranno recuperati diversamente. È già in atto, ad esempio, un’attenta ricognizione delle spese correnti dell’Ente, a cominciare dalle utenze e da vecchi contratti da rivedere per contenere e ridurre i consumi. Inoltre in questi Equilibri di bilancio che hanno ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, è stata già accantonata la quota prevista per il Piano di risanamento. Nel momento in cui verrà ulteriormente definita verranno apportate delle Variazioni di Bilancio ma la copertura finanziaria è stata praticamente prevista.

Il Consiglio ha inoltre approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2025, il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2023/2025 con una nota di aggiornamento, la modifica di alcuni parametri del RUEC, il Piano di Alienazione degli Immobili comunali, la verifica di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, l’integrazione al Programma degli incarichi di studio per poter inserire la figura di un consulente informatico necessario per perseguire la strada della digitalizzazione, anche questa utile alla riduzione della spesa corrente.

Inoltre fatti voti alla Regione Campania affinché il Comune di Grottaminarda possa rientrare, nell’ambito del nuovo modello di Governance, nella Comunità Montana. Ritirato l’argomento 11 relativo al permesso a costruire dell’INGV su richiesta dello stesso INGV, per ravvisata necessità di ulteriori valutazioni. Infine è stata data risposta tecnica, attraverso il Responsabile dei Servizi Finanziari e dei Tributi, Alessandro Filippone, alle interrogazioni poste dal Consigliere Vincenzo Barrasso nella seduta consiliare del 7 agosto.