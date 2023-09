Il Real Sito di Carditello ha ospitato la prima edizione del Premio nazionale CoraggiosamenteDonna, promosso dall’associazione Rise Up! in collaborazione con la Fondazione. Un evento che si propone di celebrare le donne che si sono distinte per impegno, dedizione e successo in diversi ambiti della società. Storie che rappresentano un modello di coraggio e determinazione per costruire un futuro più equo e inclusivo.

“Questa iniziativa - dichiara il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni - esprime tutta la voglia di riscatto della nostra comunità e conferma la centralità del Real Sito come luogo di riferimento, da un punto di vista sociale e culturale. La Fondazione, oltre a tutelare il notevole patrimonio storico, artistico e ambientale, è impegnata in prima linea in attività di inclusione sociale, sostenendo la cultura della legalità e cercando di riaffermare l’identità del territorio. Abbiamo deciso di istituire una borsa di studio per progetti dedicati al contrasto della violenza di genere e alla valorizzazione dei talenti femminili, in memoria della giovane Romina Del Gaudio, promoter napoletana di 20 anni trovata morta nel 2004 e vittima, probabilmente, di femminicidio. I suoi resti, segnalati da una telefonata anonima dopo giorni di inutili ricerche, erano stati abbandonati nel boschetto di Carditello, considerato all’epoca alla stregua di una discarica. A distanza di 20 anni il delitto è ancora senza colpevole. Un tragico evento che non dobbiamo dimenticare e che rappresenta anche tutto quello che Carditello non sarà più”.