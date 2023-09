Ritratti di Stile e “Gran Varietà”, questa sera e domani sera a Mirabella Eclano

Mirabella Eclano (Av) – Al termine di un’estate ricchissima di eventi ancora due serate targate Tordiglione Production: Ritratti di Stile e “Gran Varietà”, questa sera e domani sera a Mirabella Eclano. Ed ancora due madrine d’eccezione: Denny Mendez e Matilde Brandi e grandi nomi della comicità: Carlo Maria Todini, Antonio Fiorillo, Eugenio Corsi e grazie all’importante patrocinio del Comune di Mirabella Eclano gli Special Guest Tony Tammaro e Simone Schettino.

Una due giorni che si inserisce per il terzo anno consecutivo nel ricchissimo cartellone del “Settembre Eclanese”, due show all’insegna della moda, della musica, delle risate, con un particolare momento dedicato al “Turismo del ritorno” o “Turismo delle Radici”, con la “Rete destinazione Sud”, una sorta di remake della storica Festa dell’Emigrante di Mirabella Eclano, attraverso cui l’Amministrazione comunale guidata da Giancarlo Ruggiero vuole dare merito con il titolo di “Ambasciatore di Mirabella nel Mondo”, ad eclanesi trasferitisi all’estero per poter realizzare le proprie aspirazioni ma rimasti fortemente legati alla propria cittadina d’origine.

Per entrambe le serate la location è quella della bella piazza XXIV Maggio con inizio alle ore 21. Per questa sera, mercoledì 13 settembre, per “Ritratti di Stile”, il connubio sarà moda e cabaret, con la spumeggiante conduzione della coppia esplosiva Denny Mendez – Carlo Maria Todini, le uscite moda di Bonatti Fashion con la sua biancheria da sposa, dell’Atelier Pantheon con l’Alta Moda Sposa ed i bouquet di Idea fiori che curerà anche gli allestimenti floreali della scenografia. Intermezzo cabaret con il “gigante della comicità” Antonio Fiorillo, momento “Turismo del ritorno” e gran finale con Tony Tammaro.

Per la seconda serata, “Gran Varietà”, prevista per domani, giovedì 14 settembre, la conduzione sarà affidata ad un’altra coppia travolgente che unirà l’energia trascinante di Matilde Brandi alla flemma imperturbabile di Eugenio Corsi. La musica sarà protagonista con due giovanissimi cantanti, il soprano Laurapia Panarella e l’interprete pop, Mario Ianniciello, e poi il violino elettrico di Mariella Pizzuti ed il sassofono di un musicista d’esperienza quale Mimmo Sax. Spazio anche al ballo con l’esibizione delle allieve dell’ASD “Invito alla Danza” di Gemma Sada. Momento dedicato al “Turismo del ritorno” ed il gran finale con Simone Schettino.

Main Sposor delle due serate Dotolo Mobili.

Sponsor esterni: AriaWi Wireless Internet Solution, Renna artigianato e design della pietra, 2P Infissi, Zullo viaggi e turismo, F.M.P. Costruzioni Generali, Gerardo Grossi investigazioni, Macelleria Salvatore Venuti, Calor Clima, C.A.T. Sky Service di Giuseppe Arminio.