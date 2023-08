Il duo salirà sul palco alle ore 21:30, promettendo una serata indimenticabile, ricca di novità

Avellino - Stasera Avellino si tingerà di note indimenticabili e atmosfere cariche di energia grazie alla performance dal vivo dei Coma Cose, il duo che ha conquistato le classifiche e i cuori del pubblico italiano. Il concerto, parte integrante del vivace programma dell’Avellino Summer Festival si terrà in via Lorenzo Ferrante, Rione Parco. Gli appassionati di musica non vorranno perdere questa opportunità unica: il duo salirà sul palco alle ore 21:30, promettendo una serata indimenticabile, ricca di novità.

Un Programma Eclettico

La notte avellinese sarà animata anche da altri eventi imperdibili. In Piazzetta Biagio Agnes, i Relmi Bros delizieranno il pubblico con il loro inconfondibile stile, mentre in Piazza Libertà i ritmi di Alaia & Gallo proseguiranno la manifestazione Nada Mas Summer Fest 2.0.

Dove Parcheggiare

Per il concerto dei Coma Cose, è consigliabile parcheggiare a Piazza (Campetto) Santa Rita o a Santa Maria delle Grazie.

L’ingresso è gratuito.

Info accesso area disabili Coma Cose 26 Agosto Rione Parco

L’ingresso all’area disabili per il concerto dei Coma Cose a Rione Parco del 26 agosto sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da una traversina della salita di via Generale Giacomo Rotondi per arrivare a Via Lorenzo Ferrante. Sarà possibile accedere all’area disabili solo in caso di comprovata disabilità motoria, la persona con disabilità potrà essere accompagnata da al massimo una persona. Non è necessaria alcuna richiesta di accredito.

Info accesso area disabili Rhove 27 Agosto San Tommaso

L’ingresso all’area disabili per l’evento di Rhove a San Tommaso del 27 agosto sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da Piazza Margherita Bellucci, vicino al campo da basket. Sarà possibile accedere all’area disabili solo in caso di comprovata disabilità motoria, la persona con disabilità potrà essere accompagnata da al massimo una persona. Non è necessaria alcuna richiesta di accredito.