La rassegna del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio Cimarosa

Prende il via a luglio “Avellino Jazz al Castello”, la rassegna promossa dal Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, che porterà sul palco docenti, studenti del Dipartimento e ospiti esterni in un percorso attraverso la storia e le contaminazioni del jazz. Il cartellone si sviluppa tra luglio e ottobre 2026, con appuntamenti a ingresso libero.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio, alle ore 19.30 in Piazza Castello, con un tributo alla musica di Miles Davis e John Coltrane, due tra le figure più importanti nella storia del jazz per il loro contributo stilistico, innovativo e compositivo. Il quintetto proporrà composizioni originali dei due autori, con Daniele Scannapieco al sax, Antonio Scannapieco alla tromba, Aldo Farias alla chitarra, Tommaso Scannapieco al basso e Pietro Iodice alla batteria.

Il secondo appuntamento, giovedì 23 luglio, sempre alle 19.30 in Piazza Castello, sarà un omaggio a Chick Corea, tra i più importanti pianisti e compositori della scena contemporanea, recentemente scomparso: il concerto proporrà arrangiamenti e interpretazioni originali del suo repertorio, con Aldo Farias alla chitarra, Mario Nappi al piano, Tommaso Scannapieco al basso e Dario Congedo alla batteria.

La rassegna prosegue in autunno, con inizio alle ore 19.00, presso l’Auditorium “V. Vitale” del Conservatorio. Il 5 settembre andrà in scena “Some Other Places, Some Other Stories”, un progetto originale che intreccia parola e musica trasformando brani esistenti in canzoni attraverso testi inediti, con Eleonora Bianchini alla voce, Mario Nappi al piano, Tommaso Scannapieco al basso e Dario Congedo alla batteria. Il 12 settembre sarà la volta de “Le Voci dell’Hard Bop”, omaggio ad alcuni tra i compositori più rappresentativi del periodo Hard Bop – da Horace Silver a Clifford Brown, da Benny Golson a Cannonball Adderley e Oliver Nelson – nell’interpretazione di Stefania Patanè alla voce, con Aldo Farias, Mario Nappi, Tommaso Scannapieco e Pietro Iodice.

Ottobre si apre il 3 con “Descarga Society”, progetto dedicato alla reinterpretazione del repertorio jazz in chiave afro-cubana, con Gianfranco Campagnoli alla tromba, Mario Nappi al piano, Aldo Capasso al basso e Dario Congedo alla batteria. Il 9 ottobre è la volta di “Contaminazioni Jazz”, rassegna che negli anni ha ospitato musicisti come Frank Gambale, Michael Rosen, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani e Max Ionata: anche quest’anno un ospite ancora da definire terrà una masterclass con gli studenti e un concerto con Aldo Farias, Mario Nappi, Tommaso Scannapieco e Pietro Iodice. Il 17 ottobre sarà la volta della Big Band del Conservatorio, con un repertorio di arrangiamenti e composizioni originali degli studenti e brani arrangiati dai docenti.

La rassegna si chiude il 29 ottobre con un tributo per i cento anni dalla nascita di John Coltrane, tra i più grandi innovatori e compositori della storia del jazz, capace di segnare il passaggio dal jazz modale al free jazz e di influenzare generazioni di musicisti successivi. Sul palco Andrea Pace e Giovanna Pazienza ai sax, Nicola Puglielli alla chitarra, Tommaso Scannapieco al basso e Pietro Iodice alla batteria.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Gli eventi di luglio si terranno in Piazza Castello alle ore 19.30, mentre quelli di settembre e ottobre presso l’Auditorium “V. Vitale” del Conservatorio alle ore 19.00.