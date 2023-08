Avellino - Le Storiche al de la Ville di Avellino, domani 27 agosto presso l’Hotel de la Ville, in Via Palatucci, 20, dalle 10:00 alle 12:30 (bar del Giardino con Piscina). Iscrizione e partecipazione gratuita. Le Storiche al de la Ville di Avellino, domani 27 agosto presso l’Hotel de la Ville, in Via Palatucci, 20, dalle 10:00 alle 12:30 (bar del Giardino con Piscina). Iscrizione e partecipazione gratuita.

Per l’occasione saranno consegnati ai partecipanti gli adesivi “ Primo Giro di Prova su Strada 2023” nel formato per veicolo e per garage. Gradita la prenotazione, indicando il numero di persone, l’eventuale presenza di bambini, la marca, il tipo, l’anno e la targa del veicolo. Possono partecipare tutti i veicoli costruiti entro il 31/12/2003 in regola con le norme del Codice della Strada. Possono anche partecipare veicoli costruiti successivamente e considerati Instant Classic, previo accordo con l’organizzatore, la Scuderia Auto Storiche Green Racing Club di Avellino, Club Federato A.S.I..