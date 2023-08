Abiuso: "Le aziende italiane devono strutturarsi velocemente per fronteggiare i momenti avversi del futuro"

Roma - Le imprese italiane stanno vivendo in questi mesi un periodo molto delicato. L’analisi “Congiuntura Flash” del centro studi di Confindustria ad esempio ha messo in evidenza una frenata del PIL che nel secondo trimestre del 2023 rimane sostanzialmente fermo. Le imprese italiane stanno vivendo in questi mesi un periodo molto delicato. L’analisi “Congiuntura Flash” del centro studi di Confindustria ad esempio ha messo in evidenza una frenata del PIL che nel secondo trimestre del 2023 rimane sostanzialmente fermo. E’ chiaro che l’aumento dei tassi sta frenando la crescita , visto che la BCE ha portato a 4,25 il tasso di sconto. La conseguenza è che il credito costa di più ed aumenta la difficoltà ad ottenerlo: il costo del denaro è aumentato di 4,81 punti (dati di maggio), e il credito bancario tende a ridursi (-2,9%annuo a maggio). Istat e Banca d’Italia, infatti, ora rilevano una domanda del credito fortemente rallentata dal costo eccessivo, con il 6% delle imprese che non ottiene credito, e il 56,3% delle stesse che rinuncia per le proibitive condizioni.

Per non parlare del costo dei carburanti che continua a salire ad agosto, nonostante la discesa del greggio. I carburanti poi continuano a correre: per la benzina siamo ai massimi da metà aprile, per il gasolio dai primi di marzo . Sembrerebbe che a causare tutto ciò sia il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme allo stop di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. E con le vacanze tutto è diventato più salato : per esodo e controesodo estivo si ipotizzano 800milioni di maggiori costi. Secondo le stime delle associazioni di categoria, dopo la stagione turistica si avrà un rallentamento forte dei consumi nell’ultima parte dell’anno.