Il consigliere regionale ha chiesto quali provvedimenti la Regione voglia adottare per eliminare i disagi

Mancato adeguamento del portale per la definizione agevolata dei debiti, Tommasetti presenta una interrogazione consiliare. Il consigliere regionale della Campania della Lega si è rivolto al governatore Vincenzo De Luca e all’assessore Ettore Cinque chiedendo chiarimenti sulla presentazione delle istanze. Si tratta in particolare della definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati entro il 30 giugno 2022 all’Rti Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A., con l’obiettivo di regolarizzare la posizione fiscale. “I debiti risultanti dai singoli carichi relativi a sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, numero 689, o comunque ad altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, possono essere estinti con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di sanzione”, sottolinea Tommasetti. Nel mirino il mancato adeguamento del portale della società riscossione: “Ad oggi non risulta possibile per gli utenti entrare a mezzo Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, nell’area riservata ai contribuenti per la verifica dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione Campania all’R.T.I. Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A. Sul portale della società viene indicata la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata mediante la compilazione di un apposito modulo da inviare a mezzo e-mail alla società che, per l’invio delle credenziali di accesso nell’area riservata all’utente, impiega un tempo medio di almeno 120 giorni. Le credenziali di accesso all’area riservata sono necessarie anche per la richiesta di ordinarie rateizzazioni dei debiti”. Il consigliere regionale ha chiesto “quali siano le motivazioni che hanno determinato il mancato adeguamento del portale digitale di Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A per l’accesso nell’area riservata da parte del contribuente e quali provvedimenti la Regione voglia adottare per eliminare i disagi”.