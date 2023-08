Mario Lariccia: “Siamo pronti a pronti a fare la nostra parte supportando le piccole amministrazioni locali che potranno beneficiare di professionalità e competenze"

Avellino - Nella mattina di ieri il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Mario Lariccia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, gli Ordini Professionali e Ance Avellino. “Questo accordo – afferma il presidente, Mario Lariccia - nasce con l’idea di garantire un supporto tecnico amministrativo a tutte le amministrazioni locali, principalmente i piccoli comuni della provincia, nelle attività necessarie a implementare la nascita della Stazione Unica appaltante: redigere la modulistica, effettuare azioni di verifica e consulenza per gli enti pubblici. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino è sempre stato disponibile a supportare in maniera qualificata le Istituzioni, facendosi parte attiva e diligente nei processi di innovazione amministrativa . Anche in questo caso siamo pronti a fare la nostra parte, supportando le piccole amministrazioni locali che potranno beneficiare di professionalità e competenze, soprattutto in un momento importante come questo, in cui il PNNR ha chiesto un’accelerazione”. La convenzione ha l’obiettivo di istituire una tavolo di concertazione permanente al fine di implementare azioni di coordinamento tra vari enti, adeguare il regolamento SUA (Stazione Unica Appaltante), in seguito dell’entrata a vigore del nuovo codice appalti. Una sinergia fondamentale per supportare gli enti minori nella preparazione della modulistica attinente alla fase procedurale delle gare di appalto e organizzare percorsi formativi che saranno oggetto di un protocollo d’intesa istituzionale