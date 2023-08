I migliori 254 produttori del mondo selezionati da Wine Spectator, 60 in tutto dall’Italia, soltanto 2 dal Sud, una dalla Campania, una dalla Sicilia.

L’evento dell’anno per il mondo del vino torna in scena dal 19 al 21 ottobre 2023 a Manhattan: la 42° edizione della NEW YORK WINE EXPERIENCE, il momento apicale del programma di promozione dei vini del mondo a cura della rivista americana TheWine Spectator. Tre giorni di celebrazioni per il mondo del vino, nella cornice del Marriott Marquis Hotel, nel cuore di Times Square, con la presenza al tavolo dei produttori più titolati di ogni regione viticola del globo.

Come ogni anno il gruppo editoriale seleziona ed invita le migliori aziende su scala mondiale per presentare il meglio della produzione enoica ai propri lettori e agli appassionati di tutti i continenti. Nella giornata di ieri sono stati resi noti i nomi dei produttori che potranno calcare questo esclusivo palcoscenico.

Per l’edizione 2023, sono in tutto 254. L’Italia, con un gruppo di 60 cantine, fa la parte del leone, con la Francia che ne porta alla kermesse 57. Dall’intero Sud Italia sono soltanto due le aziende appartenenti a questo esclusivo parterre.

Mastroberardino Società Agricola è l’unica cantina a rappresentare la regione Campania,prendendo parte all’evento sin dalle sue prime edizioni, negli anni Ottanta. Con orgoglio anche quest’anno la famiglia Mastroberardino difenderà la nostra terra e ne rappresenterà i pregi.

La lista dei vini premiati è ancora riservata e sarà diffusa nelle prossime settimane. Per quanto attiene alla nostra scelta, per ora possiamo anticipare che parteciperemo con uno dei nostri Taurasi DOCG Riserva della vendemmia 2016.

Appuntamento, dunque, a Times Square il 19 ottobre prossimo!