Si aprirà alle 18, il 3 agosto 2023

ENZO ELEFANTE ESPONE AL CASTELLO DUCALE DI BISACCIA

Giovedì 3 agosto 2023, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Bisaccia, nella sala esposizioni del Castello Ducale si apre alle ore 18.00 la mostra d’arte dal titolo “Sudari”, che vedrà in esposizione le opere di Enzo Elefante.

Dalle parole dell’artista si scopre che l’ispirazione per i soggetti raffigurati nelle nuove opere nasce dall’intenzione di rappresentare quella numerosa parte di società in Italia che svolge lavori che ormai gli stessi italiani non svolgono più, avendoli relegati il più delle volte alle nuove comunità che si sono stanziate nel nostro Paese. L’intento della pittura di Elefante è quindi prevalentemente di ordine sociale: la motivazione dell’artista si pone a cavallo tra sentimento umanitario e riflessione non solo sulle nuove comunità, ma anche sul mondo e sull’uomo stesso. D’altronde l’artista ha creato queste opere esclusivamente per l’esposizione di Bisaccia, nell’ambito dell’evento sull’immigrazione dal titolo “Oblivion” che si svolgerà sempre giovedì 3 agosto a partire dalle ore 17.00. L’apertura della mostra sarà, infatti, preceduta dalla presentazione del libro della scrittrice Pina Mafodda dal titolo “Utopia. Il naufragio tra cronaca e storia (17/03/1891)”, Volturnia edizioni, e proseguirà con l’inaugurazione della mostra fotografica “La valigia di cartone” allestita nelle sale del Museo Polimediale delle Lotte Contadine.

Sarà possibile visitare le mostre al Castello Ducale e al Museo Polimediale dal 3 al 30 agosto, con ingresso gratuito, tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.