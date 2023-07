Vicepresidente Schinas pronuncerà il discorso di apertura su una nuova strategia per il Mediterraneo in vista delle elezioni europee del 2024

Oggi e domani il Vicepresidente Schinas sarà a Roma per una visita incentrata sulla migrazione. Il Vicepresidente incontrerà funzionari di alto livello italiani per portare avanti l’accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l’asilo e per discutere delle priorità dell’UE nei settori delle competenze e dell’istruzione superiore.

Oggi il Vicepresidente Schinas incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Domani incontrerà il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani.

In occasione di un seminario organizzato congiuntamente dalla Rappresentanza della Commissione e dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, il Vicepresidente Schinas pronuncerà il discorso di apertura su una nuova strategia per il Mediterraneo in vista delle elezioni europee del 2024.