Sottoscritto un importante accordo di collaborazione a tutela delle categorie più deboli

Avellino – Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania con il suo Coordinatore Regionale Giovanni esposito e Assocasa Campania col suo Coordinatore Regionale Cav. Elio Amodeo sono giunti a sottoscrivere un importante accordo di collaborazione collaborando senza nulla a pretendere l’uno nei confronti dell’altro, affinchè vengano sempre più considerate, dalle Istituzioni e dagli Enti pubblici, le categorie più deboli, della città di Avellino e nella Provincia Irpina, in ogni caso nei confini regionali.

Tale collaborazione si svilupperà in attività organizzate, di comune accordo, come ad esempio convegni, incontri pubblici, aprendo e focalizzando la discussione sulle reali esigenze dei più deboli e per diffondere la cultura del sociale e della solidarietà, nonché in richieste e lettere congiunte, ad Istituzioni ed Enti pubblici, a tutela degli associati delle rispettive realtà, oltre che in ogni altra iniziativa comune che sarà ritenuta utile, al Cav. Elio Amodeo il ringraziamento del M.I.D. per la sensibilità e attenzione rivolta alla nostra realtà istituzionale e rappresentativa delle politiche della disabilità.