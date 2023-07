Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ed il M.i.d

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

“Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ed il Mid (Movimento Italiano Disabili” – Coordinamento Regione Campania, restano senza parole di fronte a quanto accaduto una decina di giorni fa a palazzo di città ad Avellino.

Solo a marzo di quest’anno era stato nominato il nuovo direttore generale dell’azienda consortile A4 che dopo pochi mesi si è dimesso, ed al suo posto è subentrato il segretario generale del comune di Avellino.

Da quello che ci risulta, questo ambito è l’unico in zona che non sta funzionando come dovrebbe, e ci chiediamo quando verrà presa una decisione definitiva per la direzione generale e quando verranno approvati tutti quegli atti lasciati in sospeso.”